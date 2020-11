Kristian Kullamäe koduklubis avastati koroona, eestlase koondisesse tulek on küsimärgi all

Hispaania esiliigasse kuuluv klubi teatas teisipäeval, et üks meeskonna liikmetest on nakatunud koroonasse. Klubi kodulehe teatel peavad kõik liikmed nüüd kümme päeva veetma kodus isolatsioonis. Pressiteate kohaselt annavad meeskonna liikmed seejärel uue testi ning kui see on negatiivne, saavad nad naasta treeningutele.

Eesti korvpallikoondise jaoks võib tegu olla tõsise tagasilöögiga, sest pole selge, kas Kullamäel õnnestub nüüd koondise juurde pääseda. Teatavasti on Eestil novembri lõpus kavas EM-valiksarja kohtumised Venemaa ja Põhja-Makedooniaga. Esimese vastasega kohtub Eesti 28. ja teisega 30. novembril.

