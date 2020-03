Kristian Kullamäe FIBA-le: mu isa on parim viskaja, keda ma kunagi olen näinud

"Minu esimesed tõelised mälestused temad on ajast, mil ta parimad ajad olid juba möödas ja ta oli puhas viskaja. Ma arvan, et ta on parim viskaja, keda ma kunagi olen näinud. Ta teab tõesti, kuidas korvpalli visata," rääkis Kullamäe.

"Ta aitab mind palju. Ta on olnud samades olukordades, nagu mina olen praegu, seega tal on palju kogemusi. Hindan seda väga, et mul on keegi nii lähedane, kellelt ma saan vajadusel nõu küsida."

Eesti korvpalli hetkeseisust rääkides ütles Kullamäe: "Ma arvan, et Eesti korvpallil on praegu väga huvitavad ajad. Meil on palju talendikaid noori kutte. Vajame vaid aega, et teha rasket tööd ja loodetavasti näeme ühel päeval positiivseid tulemusi."

Artikkel on kokku võetud tõdemusega, et korvpall on üks Eesti populaarsemaid spordialasid. "See on väga populaarne. Viimane valikmäng täissaali ees Itaaliaga näitas, et eestlased tõesti hoolivad korvpallist," märkis Kullamäe.