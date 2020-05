Kriisa, Veideman, Saage ja paljud teised: Tallinnas toimub viimase 20 aasta nimekaim 3x3 korvpalliturniir

Meeste eliitsarjast leiab väga nimekate mängijatega Eesti korvpallureid – Dorbek, Kriisa, Veideman, Kajupank, Puidet, Järveläinen, Saage, Haller, Post, Lips, Hint, Evart, Lindmets ja paljud teised, kes kõik on ka 3x3 kogemustega mängijad.

“Minu hinnangul toimub 2020 aasta 3x3 korvpalli avaetapp viimase 20 aasta kõige nimekamate Eesti korvpallurite ühisel osalusel,” ütles Reigo Kimmel, kelle sõnul saavad spordihuvilised mais-juunis toimuvaid 3x3 turniire jälgida vaid interneti vahendusel. “Varasemalt on kõik mängijad ka 3x3 mänginud, kuid sellistes koosseisudes ühel turniiril osalemine on midagi uut,” hindas Kimmel, kelle sõnul on puudu vaid Maik-Kalev Kotsar, kes laupäeva õhtul peaks tagasi Eestisse jõudma.

Nimekatele palluritele kavatsevad tõsist konkurentsi pakkuda nii noored, kelle seast leiab Kesklinna nime all mängivad Kivilo, Sünd, Kompus ja Vene tiimi, kui ka mitmed 3x3 kogemustega vanemad mängijad – Luts, Märtson, Bibikov, Toome, Laur, Tali, Trumm ja teised, kelle nimed ja tiimide koosseisud leiab FIBA3x3 lehelt.

Tugevat taset on oodata ka teistes sarjades, kus amatööride arvestuses on end kirja pannud ka Eesti 3x3 peatreener Siim Raudla, kes on ühes võistkonnas 2010. aasta mitteametliku 3x3 MM-i hõbemedalisti Heigo Ermiga- Väga põnevaid lahinguid on oodata U18 noormeeste sarjas, kus võib eeldada, et mitmed mängijad võtavad eesmärgiks 2024. aastal olümpiamängudel Eesti 3x3 koondise esindamise.

Laupäevasele avaetapile registreerimine kestab kolmapäeva kella 20ni, hetkel on veel üks koht vaba nii amatööride kui eliitsarja meestes ning noortesarjades. Turniir toimub kõiki hetkel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimusi järgides, mis tähendab ka seda, et seekord toimub turniir ilma pealtvaatajateta.