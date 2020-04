Kui endine noortekoondislane Jurtom mõistis, et Kalev/Cramo tasemel mängijat temast ei saa, hakkas ta mõlgutama mõtteid, mida elus edasi teha. Nüüdseks on mõttetalgutest välja kasvanud kaks projekti: korvpalliteemaline lauamäng „SofaHoop” ja kogemusnõustamine. Mõlemaga on Jurtomil suured plaanid.