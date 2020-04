Kriis on pannud korvpallurid raskesse seisu. Kajupank: peab hakkama vaatama, kust leiva lauale saab

„Paremad mängumehed saavad võib-olla välismaale, kus klubid ja liigad tugevamad ning see tähendab, et meie liiga võib täiesti ära vajuda,“ tõdes Indrek Kajupank portaalile saaremaasport.ee. „Meie alaliit teeb praegu kindlasti tugevasti tööd, et korvpall oleks jätkuvalt huvitav, kuid samal tasemel jätkamine saab lähiajal olema keeruline.“

Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi ütles Betsafe podcastis, et kui vähegi võimalik soovitakse jätkata Eesti-Läti ühisliigaga. „Soovime minna edasi samamoodi, sest liigal on olemas tase ja atraktiivsus. Kui palju klubisid ja meeskondi alles jääb sellele täna vastust pole. Klubid ja fännid tahaksid siiski võimalikult kõrgetasemelist korvpalli,“ lausus Kuhi.

Kajupank ütles, et mängijad on enamuses siiski skeptilised ja nii mõnigi on hakanud otsima või ka juba leidnud endale mõne teise töö. „Nalja pole, peab hakkama vaatama, kust leib lauale saada,“ märkis ta.

„Ma pole sellega küll veel konkreetselt tegelenud ja olen kodus olnud rohkem lapsevanema rollis. Vaatame, äkki loksub kõik lähitulevikus ikkagi paika. Ega sport ja korvpall ära kao, aga mis kujul on lahtine.“

31-aastase Indrek Kajupanki sõnul on ta hakanud siiski mõtlema ka karjääri lõpetamisele ja uute väljundite otsimisele. „Elus peab edasi vaatama,“ põhjendas ta. „Eks karjääri jooksul on olnud palju vigastusi ning keha ja põlved on minust tegelikult tänu nendele palju vanemad.“

