Läheme ajas 20 aastat tagasi. Kui esimese eestlasena NBA-sse jõudnud Martin Müürsepp USA-st Euroopasse naasis, leidsid mitmed korvpallisõbrad, et see on tagasiminek, aga Kreeka liigas tõusis ta hoobilt staariks. Müürsepast kolm aastat noorem Dimos Dikoudis nägi eestlase tähelendu lähedalt.

„Sel ajal kulutasid paljud Kreeka klubid raha ja neil kõigil olid oma tippmängijad. Mitmed NBA-s pika karjääri teinud mängijad tulid otse siia. Martin oli Kreekas kümne suurima staari seas,” hindab Dikoudis Müürsepa mõju.