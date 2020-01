Kotsari ülikool alistas superstaaride kasvulava Kentucky, eestlane jäi vigadega hätta

Lõuna-Carolinale tõi võidu Jermaine Couisnard'i kolmepunktivise, mis tabas koos lõpusireeniga. Couisnard kerkis 26 punktiga ka üleplatsimeheks.

Kotsar piirdus viie vea tõttu vaid 12 minutiga, mille jooksul ei suutnud ta punktiarvet avada. Küll jäi eestlase arvele neli lauapalli, kaks vaheltlõiget ja üks blokeeritud vise.

Lõuna-Carolina teenis NCAA kagukonverentsis kahe kaotuse kõrvale esimese võidu, kogu hooaja saldo on neil üheksa võitu ja seitse kaotust. Eelmisel kümnendil tulevaste NBA tähtede värbamisega (nt Anthony Davis ja Karl-Anthony Towns) hiilanud Kentucky on kogunud 12 võitu ja 4 kaotust (oma konverentsis 3-1), aga sel korral arvavad NBA draft'i vaatlejad, et ükski Kentucky pallur ei vääri esikümnes kaubaks minemist.

Mängu kokkuvõte: