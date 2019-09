Kotsari treener: peatasin treeningu, sest Maik tegi midagi erilist

22-aastane Kotsar tegi kolmandal ülikooliaastal ootamatult sammu tagasi - nii tema statistika kui lõpuks ka mänguaeg olid võrreldes eelmise hooajaga negatiivses trendis. Seni kindla põhimehe rolli täitnud eestlane vajus pingile.

South Carolina peatreener Frank Martin rääkis aga raadiosaates Game Time, et eestlane on viimase aasta eel suutnud kõvasti juurde panna. "Peatasin eilse treeningu, sest Maik Kotsar tegi rünnakul kõige füüsilisema ja agressiivsema liigutuse, mida ta meie juures olemise ajal on teinud. Ta on alati olnud kaitses väga füüsiline, aga rünnakul kipub ta passiivseks jääma," rääkis Martin.

"Kui ta aga eile seda tegi, siis lõpetasin treeningu ära. Olen tõeliselt rahul, ta on hooaja eel olnud suurepärane. Räägime kõik noortest meestest, aga just Maik on eelhooaja jooksul end väga heast küljest näidanud."

Eriti valusal moel tuli eestlase ebakindlus kevadel välja vabaviskejoonel - hooaja viimasest 32 vabaviskest tabas Kotsar vaid kuus (!).

"Korvpallurid, nagu ka pesapallurid, on mõnes mõttes hullud. Neile ei meeldi vabaviskeid visata, nad tunnevad end ebamugavalt. Seega ei taha nad korvi alla murda, sest teavad, et neile võidakse vigu teha. Maik jõudis eelmisel hooajal sellesse kohta - ta hakkas palli väga kiiresti viskama, sest kartis, et ta saadetakse vabaviskejoonele."

Suvel olevat eestlane keskendunud enda mängu analüüsimisele - ta olevat paljude inimestega rääkinud ja üritanud aru saada, mis läks valesti ning mida tuleb teha, et seda vältida.

Martini sõnul on meeskonna eesliin tänavu sügavam, mis lubab ka Kotsaril pingevabamalt tegutseda. "Ta teab, et tal ei ole survet meeskonda vedada ja on selle tõsiasjaga rahu teinud."