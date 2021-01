Kotsari koduklubi sai suure võidu, eestlane püstitas Saksamaa liigas isikliku söödurekordi

Hamburgi algviisikus väljakule jooksnud Kotsar mängis 22 minutit, viskas selle ajaga 16 punkti, võttis 7 lauapalli, andis 5 resultatiivset söötu ja tegi ühe vaheltlõike. Pallikaotusi kogunes eestlase arvele viis. Söötude osas tegi Kotsar oma profikarjääri rekordi, pallikaotuste osas antirekordi.

24-aastane ja 210 cm pikkune Kotsar tabas kaheksast kahepunktiviskest kuus ja kuuest vabaviskest neli.

Võitjate resultatiivseim oli 20 punktiga Kameron Taylor, Frankfurti kasuks tõi Matt Mobley 18 punkti.

Hamburg on Bundesligas võitnud üheksa mängu ja kaotanud neli, võiduprotsendilt on nad tabelis kuuendad. Frankfurt on viie võidu ja kaheksa kaotusega seitsmes.