Korvpallurite Siim-Sander Vene ja Sander Raieste koduklubides avastati koroonaviirusesse nakatunuid

Klubi kodulehe teatel on kõik viis nakatunud meeskonnaliiget asümptomaatilised ning viirusesse nakatunud on paigutatud isolatsiooni, kus nad järgivad edasiseid reegleid. Kõik liikmed andsid koroonaviiruse proovi laupäeval ehk enne hooajaeelse ettevalmistusperioodi algust.

Delfil ei õnnestunud Siim-Sander Venet telefoni teel veel tabada.

Hispaania kõrgliigaklubi Fuenlabradaga liitunud Vene sõlmis mais klubiga kahe aasta pikkuse lepingu.

Täiendatud:

Pühapäeva õhtul teatas ka Sander Raieste koduklubi Baskonia, et ühel esindusvõistkonna liikmel on tuvastatud koroonaviirus. Nakatunud inimene ei ole ühegi võistkonnaliikmega kokku puutunud ning ta on paigatud koju karantiini. Klubi teatel on ta asümptomaatiline.