KORVPALLISAADE | "Homsed tegijad": Rahu, kõik on okei... või kumb ikkagi vabavisetel peale jääks?

Rapla on kodusel korvpallikaardil kanda kinnitanud väga jõuliselt. Head tööd tehakse nii noorte kui täiskasvanutega, täiega panustatakse nii meeste kui naiste korvpalli.

Meeste poolel on Raplas eeskujulik püramiid olemas viimased üheksa aastat. Alates hooajast 2010-2011 mängib esindusmeeskond kõrgliigas. Omakasvandikest on praeguses meeskonnas oluline tegija Gregor Ilves. Naiste osas kõige kõrgemal tasemel hetkel kaasa ei lööda, ent küll see uus tõus tuleb. Erinevas vanuses tüdrukuid käib tänasel päeval treeningutel 60-70. Noori kokku on 160 ringis, õpilaste arv on püsinud stabiilsena juba aastaid.

Saates saavad sõna 17 aastat Rapla korvpallikooli vedanud Jaak Karp, treenerid Viljo Sinikas ja Kaia Milling. Poiste ja tüdrukute vahelist dialoogi arendavad Rasmus Estaal ning Ketlin Kõiv.

********

Kümneosalise saatesarja eesmärk on tõsta esile noortega head tööd tegevaid korvpalliklubisid.

Igas saates on ka hooaega läbib osavusvõistlus, mille auhinnaks preemiareis Euroliiga mängule Barcelonasse. Rapla U14 noormeestest osales võistluses Karmo Kilk, kes suutis osavusraja läbida 23,4 sekundiga.

Saatesarja rekordaeg on Erik Makke käes, kes sai tulemuseks 18,9 sekundit.