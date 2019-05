KORVPALLISAADE | "Homsed tegijad": Kuremaa spordikoolis tehakse tööd hingega, ka väike võib olla tubli!

Tänasel päeval on spordiklubis kaks treenerit, üks tegeleb poiste ja teine tüdrukutega.

"Meil on umbes 70 õpilast," tutvustas treener Märt Tralla. "Vanuseklassidest on esindatud U14 tüdrukud ja poisid, U16 poisid ja veel üks nooremate poiste grupp." Tüdrukute treener Anneli Plaado lisas: "Kõik on alati oodatud! Tüdrukuid on meil 16 ja enamus sünniaastaga 2007 ja nooremad. Minu eesmärk on, et tüdrukud oleks terved ja vigastuste vabad."

Kümneosalise saatesarja eesmärk oli tõsta esile noortega head tööd tegevaid korvpalliklubisid.

Igas saates oli ka hooaega läbib osavusvõistlus, mille auhinnaks preemiareis Euroliiga mängule Barcelonasse. Kuremaa U14 noormeestest osales võistluses Mattias Pihlak, kes suutis osavusraja läbida 22,2 sekundiga.

Saatesarja osavusvõistluse võitis Erik Makke, kes sai tulemuseks 18,9 sekundit.