KORVPALLISAADE | "Homsed tegijad": Keila KK kasvandik: meeldib, et treener on lõbus ja mitte väga kuri. Vahel, kui väga halvasti käitume, siis tõmbab ära ka. Muidu on päris okei!

Korvpall on Keilas kõige populaarsem spordiala ja korvpallikoolis käib treeningutel ligi 400 huvilist.

"Lisaks tugikeskusele Keilale on korvpallikoolil treeningrühmad töös ka Sauel ja Vasalemmas. Klubi eesmärgiks on olnud tugeva Lääne-Harjumaa korvpallikeskuse loomine," ei varja Keila KK tegevjuht Tarmo Hein ambitsioonikaid plaane.

Treeneri Markko Arro sõnad kinnitavad, et tugev keskus tähendab ka häid sportlikke tulemusi: "Enamus võistkondi on meil Eesti meistrivõistlustel ikka kaheksa hulgas. Sellel aastal U18, U14 ja U12 poisid võitlevad kohe eest esinelikus. U16 poisid koha eest esikaheksas. Nii on see juba päris mitu aastat olnud. Selles osas oleme küllaltki stabiilsed." Palju pannakse rõhku ka rahvusvahelistes sarjades osalemisele.

Kümneosalise saatesarja eesmärk on tõsta esile noortega head tööd tegevaid korvpalliklubisid.

Igas saates on ka hooaega läbib osavusvõistlus, mille auhinnaks preemiareis Euroliiga mängule Barcelonasse. Keila U14 noormeestest osales võistluses Erik Makke, kes läbis raja suurepärase kiiruse ja osavusega ning tulemuseks sarja parim aeg 18,9 sekundit.

Seni hoidis liidritulemust Reinar Halliku korvpallikooli õpilane Riti Marell Paal ajaga 19,4 sekundit.