KORVPALLISAADE | "Homsed tegijad" arutlevad omavahel: Miks Audentes ja miks korvpall? Aga see on ju tore spordiala, miks mitte!

Eesti mõistes on tegemist tõelise hiidklubiga, kus erinevatel aladel õpilasi kokku pea 2500. Üks suurematest aladest on korvpall (umbes 280 õpilast), kus tulemustega ollakse Eestis esirinnas.

Saates saavad sõna spordiklubi juhataja Peeter Tishler, treenerid Reet Rausberg ja Andra Viirpalu ning loomulikult ka noored korvpallurid ise.

Kümneosalise saatesarja eesmärk on tõsta esile noortega head tööd tegevaid korvpalliklubisid.

Igas saates on ka hooaega läbib võistlus, mille auhinnaks preemiareis Euroliiga mängule Barcelonasse. Audentese klubi eest käis võistlusrajal Mariell Friedemann, kes läbis osavusraja 19,93 sekundiga. See tähendab, et liidrina jätkab endiselt Reinar Halliku korvpallikooli õpilane Riti Marell Paal, kes näitas aega 19,4 sekundit.