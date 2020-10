KORVPALLIROMAAN | Vägivallast raskem oli omaks võtta meeskonnas valitsevat ideoloogiat

Delfil on võimalus vahendada lugejatele Mihkel Tiksi kirjutatud "Korvpalliromaani" kolme eredat peatükki. Pole kahtlustki, et tegenmist on väga väärt lugemisega.

Mihkel Tiks

„Korvpalliromaan"

Tänapäev 2020

/.../

Hooaeg 73/74 kujunes murranguliseks, nentisin otsekui võõrast saatust jälgides. Olin jõudnud Kalevi piirile, kuid vabu kohti polnud. Teoreetiliselt oli kaks võimalust: keegi välja suruda või ootama jääda. Kuid praktiliselt!? Mis maksab teooria selle eluks nimetatava suhete ja mõjude sasipuntra kõrval!

Seniajani oli mulle kõik tundnud lihtne ja selge. Tegutsesin jõupositsioonilt, võõraid mõttemaailmu respekteerimata ning tahtmatagi neid mõista. Koolis käitusin ma ülbelt ja hoolimatult, mõttekaaslasi ning sõpru ei vajanud. Õppimisega püüdsin võimalikult valutult toime tulla, õpetajatega säilitasin vaherahu. Treeningul türanniseerisin teisi, olles kodumeeskonnas ise väike Relli. Ema alandasin teenijaseisusse. Oma kitsastes raamides liikusin pidurdamatult edasi, pidades enesestmõistetavaks, et elu kohaldab end minu liistudele. Ma isegi ei vaevunud mõtlema, kas minu eluviis on eetiline või mitte. Ma ei mõelnud üldse midagi, elu hellik, nagu ma olin!

Kalev lõi minu egotsentrilise maailmapildi pihuks ja põrmuks. Suures korvpallis valitsesid omad seadused, mida ma enam ignoreerida ei saanud, sest pidin ju ise sellesse maailma üle kolima. Need seadused olid lihtsamast lihtsamad. Jõupliitika mängus. Rusikaõigus trennis. Kirvekultuur vaimus. Selles koodeksis polnud mulle midagi põhimõtteliselt uut: viisin sedasama ise noorteklassis ellu. Erinev oli üksnes seaduste ellurakendamise mastaap ja viis. Alguses tundus mulle, et meeskonnas käib totaalne „Kõigi sõda kõigi vastu". Kuid peagi selgus, et meeskonna elu aluseks on jäik hierarhia. Võimupüramiidi tipus troonis Relli, temast aste madalamal seisid neli ülejäänud suurmängijat, kellest aristokraatlik Talvar ning soliidne Renke asetsesid siiski pisut kõrgemal positsioonil kui jämedakoelisem Peterson ning ujedavõitu Franski. Viisiku ja madalama ringi vahelt oli läbi tõmmatud selge piir. Teise sfääri autoriteetseim mees oli Mooses, kes tagamängijana luges ise end Franski ja koguni Relliga võrdseks ning omal ajal seda ehk ka oli. Moosesele järgnes kirev rida keskmikke ehk pooleteramehi, kelle seas oli tagasihoidlikke töörügajaid, andekaid laisku ning küünlisi kohatäitjaid. Selle nn. banketibrigaadi funktsioonide hulka kuulus põhitegijatele väljakul puhkust anda, Kraavingu eriülesandeid täita, väljaspool mängu aga meeskonna tuju üleval hoida ja mängumeestele seltskonda pakkuda, kui mõni neist heaks arvas pidu pidama hakata.