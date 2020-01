Korvpallipodcast Pihtas Põhjas | Aare Halliko tegi Euroliiga mängul Madridi Reali staarile liiga. Kellele? Kuidas?

Kaheksas hooaeg Euroliigas. Pole paha, nagu ütlevad klassikud. Räägime, kuidas kohtunikud mängudele kohale jõuavad, mis on tippsarjade kirjutamata reeglid, mille eest võib sattuda "külmkappi". Räägime ka naiskohtunikest. Eestis on päris mitmed noored naisterahvad jätnud kohtunikutöö sinnapaika, sest on saanud rämedat sõimu. Kuidas ikkagi edasi?

Head kuulamist! Vestlust veab Ivar Jurtšenko, Gert Kullamäe on endiselt "külmkapis".