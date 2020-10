Korvpalliliit lükkas Kalev/Cramo ja Tartu Ülikooli mängu koroonaohu tõttu edasi

"Töörühma hinnangul ei saa peiteaja tõttu olla sajaprotsendiliselt kindel, et Kalev/Cramo mängijad pole viirusesse nakatunud. Selleks, et võimalik viiruse leviku risk viia minimaalseks, otsustati mäng edasi lükata. Cramo mängijad peavad jääma kordusproovi tulemuste saabumiseni isolatsiooni. Klubi saab esimese testi tulemused teada homme, kordusproov tehakse meeskonnale nädala lõpus," teatas Korvpalliliit.

Juba pühapäeval seisab Kalevil ees järgmine VTB Ühisliiga mäng, kui võõrsil kohtutakse Krasnodari Lokomotiiv-Kubaniga. Kalevi abitreener Indrek Reinbok kinnitas, et nad kavatsevad hetkeseisuga kindlasti Krasnodari reisida.

"Täna õhtul anname esimese testi, sest saabusime Eestisse, see tulemus selgub homseks. Ja VTB Ühisliiga reeglid näevad ette, et 72 tundi enne mängu algust tuleb uus test anda. Seega meid testitakse enne pühapäevast mängu kaks korda," sõnas Reinbok Delfile ja Eesti Päevalehele.

Mis saab siis, kui selgub, et mõni Kalevi mängija on andnud positiivse koroonatesti? "Eks siis tuleb käituda, kuidas reeglid ette näevad. VTB-s on viimane sõnum isegi see, et kui meeskonnas on vähemalt viis tervet mängijat, siis mäng toimub. Meie igatahes valmistume Krasnodariga mänguks, treenime ja püüame end võimalikult hästi hoida," ütles Reinbok.

Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi loodab, et segadus Kalev/Cramo ja VTB Ühisliiga mängude ümber peaks lahenduse saama uuel nädalal.

"Kui Kalev on kodus tagasi, hakkame koos klubiga otsima lahendust edaspidiseks. Lahendus peaks saama selgeks järgmine nädal, kui Kalev tuleb tagasi Krasnodarist," ütles Kuhi. Ta lisas, et kui kalevlaste tänane esimene koroonaproov osutub negatiivseks, võib meeskond treeningutega alustada, kuid peab jääma isolatsiooni.

Täna selgub Paf superkarikal esimene poolfinalist, kui vastamisi lähevad Rapla Avis Utilitas ja Tallinna Kalev/TLÜ. Seda mängu näitab otseülekandes Delfi TV.