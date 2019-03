Korvpalliliit kuulutas välja konkursi rahvuskoondise peatreeneri leidmiseks

Alaliidu presidendi Jaak Salumetsa sõnul on kandideerima oodatud kõik korvpallitreenerid. „Ootame kandideerima kõiki Eesti treenereid, kellel on soov ja ambitsoon rahvuskoondist juhtida. Loomulikult on oodatud ka Tiit Soku avaldus ja ma loodan, et ta kandideerib,“ märkis Salumets.

Sokk juhendas Eesti koondist aastatel 2004-2007 ning uuesti alates 2009. aastast kuni käesoleva aasta veebruari lõpuni.

Eesti koondis jätkab ametlike mängudega novembri lõpus, kui algab 2021. aasta Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniir.