Korvpalliliidu spordidirektoriks saab Indrek Visnapuu

43-aastane Visnapuu on korvpalli näinud väga erinevatest tahkudest – mängijana krooniti mees 2000. aastal TÜ/Delta ridades Eesti meistriks, peatreeneri kohuseid on ta täitnud nii Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna kui erinevate noortekoondiste juures. Käesoleval suvel juhendas Visnapuu noormeeste U18 koondist, kes saavutas Euroopa meistrivõistluste B-divisjonis viienda koha. Lisaks on ta pikalt olnud meeste rahvuskoondise abitreener ja alates 2012. aastast Audentese Spordigümnaasiumi poiste korvpalliosakonna peatreener.

Mehe enda sõnul motiveeris teda spordidirektori ametisse asuma eelkõige võimalus kohalikku korvpalli arendada. „Antud positsioonil saan olla kõige lähemal Eesti korvpalli otsustele ja nendes kaasa rääkida. Kuna strateegilised eesmärgid on laias laastus paigas, siis on mul ka suhteliselt hea ametisse asuda – nüüd on rohkem elluviimise tööd.“

Audentese spordigümnaasiumis veedetud aega jääb Visnapuu meenutama positiivselt: „Palju sai ära tehtud ja selle perioodi jooksul on ka palju muutusi toimunud. Nagu Audentesega on tegelikult kogu aeg olnud, siis ideaalset pilti, kus kõik osapooled on rahul ei ole veel saavutatud. Loodan, et Audentes jääb noortekorvpalli tipuks.“

Ametisse asub uus spordidirektor järgmise nädala alguses.