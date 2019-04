Korvpalliliidu kohtunike juht Rain Peerandi skandaalsest Kalevi võiduviskest: vilemehed käitusid vastavalt reeglitele

Peerandi ütles Vene kriitika peale, et täiendavad kaamerad võiks muidugi olla, kuid see nõuaks suuri investeeringuid. "Minu teada peaks ka korvilaua taga kaamera olema. Ma ei teagi, kas ülekande tegija ei suutnud meile seda kaameranurka tagada või mis tehniline probleem seal võis olla. Osades mängudes saame ka seda korvilaua tagust kaamerat vaadata. Vahest oleks sealt parem pilt olnud. Aga eks see video teema nõuab investeeringuid, kui tahetakse saada rohkem kaameraid," tunnistas Peerandi ja lisas: "See oleks liigale ja võistkondadele täiendav kulu, kõik on ka rahas kinni. Kui me võtame näiteks Leedu näite, siis seal ongi nn eraldiseisev videokorduste süsteem. Kõigis kõrgliiga mängudes on neli kaamerat, aga see kõik maksab. Selline see olukord on, töötame vastavalt võimalustele."

Kuidas tippkohtunik Peerandi ise oleks selles olukorras käitunud? "Kohtunikul tuleb oma esialgse otsuse juurde jääda, kui videokordus olukorda ei tõesta. Muid valikuid kohtunikel pole," ütles kogenud vilemees.

Peerandi on kindel, et kohtunike koolitusel tuleb see Kalevi-Tartu mängu lõpuvise kindlasti päevakorda. "Uue hooaja eelsel seminaril on see kindlasti hea õppematerjali video. Saab arutada, kuidas selliseid olukordasid lahendada, et kõigil oleks see kogemus olemas."

Peerandi lisas, et Tartu meeskond pole tema andmetel protesti esitanud. "Minule pole sellist informatsiooni jõudnud, et tartlased oleks mängu tulemuse suhtes protesteerinud."

Ka Priit Vene vihjas vahetult eilse mängu järel, et meeskond protesti ei esita, sest sellel polevat mõtet.