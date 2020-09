Korvpallikoondislane Kristjan Kitsing soovis välismaale minna, aga valis siiski Kalev/Cramo

Viimastel hooaegadel üheks VTB Ühisliiga paremaks kaugviskajaks tõusnud 29-aastane ja 206 cm pikkune Kitsing alustas kõrgliigakarjääri 2008. aastal kodulinnaklubist Tartu Ülikool/Rock.

Esmakordselt pani Kitsing Kalev/Cramo särgi selga 2010. aastal ning veetis klubi hingekirjas kokku viis hooaega, kuigi selle perioodi keskel ehk hooajal 2012/13 viibis ta laenul Pärnu meeskonnas.

Hooaja 2015/16 pallis Kitsing TTÜ ridades ning siirdus seejärel maailma avastama. 2016. aastal mängis ta mõned kuud eksootilises Argentina kõrgliigas ja siirdus seejärel Taani klubisse Bakken Bears, kellega tuli Taani meistriks.

Seejärel naasis Kitsing üheks aastaks kodulinna Tartusse ning viimased kaks hooaega on nüüdseks viiekordne Eesti meister taas esindanud Kalev/Cramot.

VTB Ühisliigas kogus Kitsing mullusel hooajal 18 kohtumisega keskmiselt 29,2 minutit, 11 punkti ja 4 lauapalli, tabades igas mängus oma meeskonna parimana kaks kaugviset. Paf Eesti-Läti liigas olid tema näitajad 21,1 minutiga 10,2 punkti ja 3,6 lauapalli.

Kitsing ei salga, et otsis uueks hooajaks aktiivselt võimalust välismaale mängima siirduda: “Huvi oli suur ning minu lauale jõudsid ka mõned pakkumised. Arvestades praegust olukorda maailmas ja konkreetseid pakkumisi, siis otsustasin Kalev/Cramo kasuks,” rääkis ta klubi kodulehele.

Veel ei oska Kitsing oma kogemustele toetudes öelda, kas uue hooaja Kalev/Cramo koosseis saab olema sama konkurentsivõimeline, kui viimasel kahel hooajal: “Kuna välismaalastest on hetkel kohal ainult Janis (Kaufmanis), siis hetkel on kogupilti raske hinnata. Aga trennides käib kõva töö ja mehed on pärast pikka pausi tahtmist täis.”

Kui Kalev/Cramost on läbi aegade läbi käinud arvukalt Eesti koondislasi, siis uuel hooajal teevad tiimis debüüdi kaks uuema generatsiooni rahvusmeeskonna pikka Rauno Nurger ja Kregor Hermet. Seejuures Hermet on suur äär, kelle mängustiili võib võrrelda just Kitsinguga, kuna mõlemal mehel on hea viskekäsi ja nad on valmis kaugelt peale pommitama.

Kas Kitsing on valmis, et koondisekaaslase Hermetiga tuleb “number nelja” peal hakata minutite nimel kõvasti võitlema? “Mõnus võitlus ja konkurents on alati hea ning viib edasi. Kindlasti ma noorele mehele midagi lihtsalt ei anna ja usun, et see on ka vastupidi nii ning tähtis, et kõik terved püsivad,” vastas Kitsing.