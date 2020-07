Korvpallikoondisesse murdnud Robert Valge: ükski Eesti klubi pole mulle pakkumist teinud

„Olen väga elevil. Mul on juba pikemat aega olnud suur soov olla koondises ja koondise juures. Eesmärk on tulevikus saada põhitegijate sekka. Praegu pean olema valmis oma koha välja mängima,” rääkis Valge teisipäevasel koondise avatud treeningul.

Aastaid Hispaanias läbilööki üritanud Valge eeldas, et kui Tartus kõik plaanipäraselt läheb, võib talle koondisekutse tulla ja suvel nii läkski. Peatreener Jukka Toijala lubas nädala alguses, et üritab kõigile lõplikusse valikusse pääsenud palluritele mänguaega anda. Et Hispaanias viibiva Kristian Kullamäe osalemine sõprusmängudes on kahtlane ja Martin Paasoja vigastas jalga, muutus tagaliinis konkurents hõredamaks.

„Mina valima ei hakka, millistes mängudes tahan kindlasti platsile saada. Saaks need esimesed minutid ära ja siis vaataks edasi,” ütles Valge tagasihoidlikult.

Üllataval kombel teatas Valge, et ükski Eesti klubi pole temaga võimaliku lepingu osas ühendust võtnud. Isegi mitte mullune mängupaik Tartu Ülikool.

„Vaataks välismaa poole, aga praegu pole midagi öelda. Võrreldes varasemaga on (Eestist välismaale saamine) keerulisem. Eestist pole keegi ukse taga käinud ja midagi selgelt pakkunud. Ma ei tea, miks see nii on. Võib-olla ootavad veel,” sõnas mullu Eesti-Läti liigas 18,1 punktiga paremuselt kolmandaks skooritegijaks kerkinud Valge.