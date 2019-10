Korvpallikoondise värske peatreener Jukka Toijala: pole vahet, kas mängijad on noored või vanad, oluline on süda

Jukka Toijala sõnul on Eesti korvpall maailma mõistes väike ning seepärast on oluline, et korvpallirahvas hoiaks kokku. Värske peatreeneri sõnad toetavad tema soovi, luua Eesti korvpalluritele omamoodi korvpallikodu. „Soovin, et pärast hooaja lõppu välisklubist või näiteks ülikoolist koju naasvatel mängijatel oleks siin võimalus korralikult treenida ja ennast arendada," rääkis Toijala. „Koondised ja koondislased peaksid olema rohkem omavahel seotud. Et oleks olemas pallisaal ja jõusaal ning nad saaksid seal samade treeneritega trenni teha. Lisaks meeste koondise kandidaatidele kaasaksime sinna ka U20 ja U18 koondislased."