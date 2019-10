Korvpallikoondise uus treener: teil on palju perspektiivikaid mängijaid

Andres Sõber, kelle kandidatuur üsna varakult välja praagiti, hoidis lõppfaasis pöialt Aivar Kuusmaale. „Eks selline avalduste põhjal tehtud konkurss paras palagan ole. Eestis on neli-viis treenerit, kelle võinuks võtta: Priit Vene, Gert Kullamäe, Aivar Kuusmaa, Tiit Sokk ja Andres Sõber. Nüüd oleks võinud need mehed ette võtta ja siis valiku teha. Paraku osad solvusid süsteemi peale ega esitanud üldse avaldust – Sokk ja Vene,” arutles Sõber, kes soovis soomlasele siiralt edu. „Õnne Jukka Toijalale! Loll mees ta ei ole, see on ka päevselge. Matsu jagab. Aga kuidas uus treener mängijate poolt vastu võetakse? Eks vaatame, veebruar ei ole enam kaugel. Vaatame, mis mehed ta kokku saab. Kas tal on piisavalt karismat? Loodame kõige paremat. Hakkan innukalt ootama, kuidas koondisel edasi läheb ja mida ta teeb.”