Korvpallikoondise uus juhendaja asub püsivalt tööle alles suvel, esimesed valikmängud teeb ta siiski ära

Koheselt ei saa Toijala täiskohaga aga Eestisse tormata, kuna tal on kehtiv leping kodumaal. Toijala töötab praegu Soome alaliidu noortekoondiste programmi ja Helsingi korvpalliakadeemia peatreenerina ja jätkab tööd mai lõpuni. Täiskohaga alustab ta Eesti koondise juhendajana juuni alguses.

Teadupärast alustab Eesti korvpallikoondis 2021. aasta EM-valikmängudega juba järgmise aasta veebruaris. Eestlased peavad esimese kohtumise 20. veebruaril võõrsil Põhja-Makedooniaga ning 23. veebruaril kodus Itaaliaga.

„Tal on kehtiv leping ja seetõttu alustab ta täiskohaga tööd alles juunis. Loomulikult on ta kohal aga veebruaris, kui Eesti koondisel on EM-valikmängud,“ avaldas Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi Delfi Spordile.

Kuhi lisas veel, et Toijala kehtiv leping kodumaal ei olnud nende jaoks segavaks faktoriks. Lisaks ei olnud eesmärgiks kindlasti eestlasest juhendajaks valimine. „Me ei vaadanud rahvust. Me valisime treenerit,“ tunnistas Kuhi.

Nagu juba eelnevalt räägitud, siis Toijala peab lisaks A-koondise juhendamisele haldama hakkama ka Eesti korvpallielu üldisemalt. Soomlane saabub Tallinnasse reedel ja seejärel avalikustatakse ka koostöö täpsemad detailid. Esmalt on need vaja hommikuse kohtumise jooksul paberile panna.

Täpsemaid kommentaare tehtud valiku kohta korvpalliliit praegu aga anda ei soovinud. „Reedel on pressikonverents ja seal selgitame valiku tagamaid. Kui praegu asjad ära räägiksime, siis ei oleks pressikonverentsil mõtet,“ põhjendas Kuhi.

Seega saab avalikkus uuest peatreenerist täpsemalt teada reedel.