Korvpallikoondise uue peatreeneri Jukka Toijala esimesed muljed: aega on vähe, aga energiat palju

"Hommikusel treeningul oli palju energiat, võib-olla mitte nii palju mõistust. Aga energiat tundsin kindlasti. Õhtusel treeningul oli juba selgelt rohkem mõistust ka. Olen väga rahul, et kõik mängijad on terved ja rõõmustab ka see, kuidas nad koos töötavad," rääkis Toijala pärast õhtust treeningut Eesti ajakirjanikele.

Homme sõidetakse Põhja-Makedooniasse, 2021. aasta EM-valikturniiri esimene kohtumine peetakse Skopjes neljapäeval. Toijala võtab Makedooniasse kaasa 14 mängijat. Need 12 pallurit, kes Põhja-Makedoonia vastu mänguvormi selga tõmbavad, valib soomlane kohapeal.

Ettevalmistuseks on aega vähe, juba esimesel kokkusaamisel räägiti taktikajuttu. Toijala sõnul kulus pool ajast enda mängunüanssidele, ülejäänud pool vastaste analüüsimisele. Pühapäeval kohtutakse Tallinnas Itaaliaga.

"Kõik pingutavad. Saame kõik aru, et meil on vähe aega, aga kasutame valmistumiseks iga minutit. Püüan asjad hoida võimalikult lihtsana. Kui hakkad väljakul mõtlema, jääd igale poole hiljaks. Püüame nelja päevaga ühtseks võistkonnaks sulanduda. Veelkord, mulle meeldib juba praegu, kuidas nad koostööd teevad ja üksteist aitavad," lausus Toijala.

Koondis jätkab koosseisus Kristian Kullamäe, Kerr Kriisa, Rait-Riivo Laane, Rain Veideman, Martin Dorbek, Janari Jõesaar, Henri Drell, Tanel Kurbas, Sander Raieste, Siim-Sander Vene, Kristjan Kitsing, Kaspar Treier, Kregor Hermet ja Rauno Nurger.

Neist Treier ja Veideman jõudsid Eestisse alles täna ja treeninguid kaasa ei teinud.