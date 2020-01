Korvpallikoondise personali viimane pusletükk paigas: mänedžeritööd hakkab tegema Raido Roos

Möödunud aasta septembris Eesti Korvpalliliidu koondiste juhina tööd alustanud 35-aastase Roosi sõnul on tegemist uue ja huvitava missiooniga. „Suures plaanis on töö muidugi sama, mis noortekoondistega, kuid kindlasti on rahvusmeeskonna tegemiste korraldamine vastutusrikas ja põnev väljakutse. Esimeste mängudeni on jäänud vaid kuu aega, mis tähendab, et juba tänasest tuleb väga aktiivselt tööle hakata.“

Roos mängis aastatel 2002-2015 Eesti meistriliigas. Treenerina on ta töötanud alates 2009. aastast, tänasel päeval treenib ta KA Tallinna Kalevi kasvandikke.

Eesti meeste korvpallikoondist asuvad juhendama soomlasest peatreener Jukka Toijala ning treenerid Indrek Reinbok ja Heiko Rannula.

Valiksarja esimeses kodumängus tuleb eestlastel 23. veebruaril Saku Suurhallis algusega kell 19:00 vastamisi minna kahekordse Euroopa meistri Itaaliaga.