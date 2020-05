Korvpallikoondise peatreener Toijala: eesmärk on hakata mängima võitvat mängu

„Loodetavasti võitvat mängu, see on meie eesmärk. Kui ma vaatan meie mängijaid ja eriti noori andekaid mängijaid, kes tulevad, siis minu silmis on see kiirusele orienteeritud mäng, kus on rünnakul palju ruumi ning pall liigub äärelt äärele. See on stiil, mida ma loodan. Loodetavasti toob see rõõmu ka fännidele, kirjeldas Toijala, millist korvpalli ta loodab Eesti koondise juhendajana viljeleda, kirjutab ERR Sport.

Eesti korvpallikoondis on alustanud Toijala käe all 2021. aasta EM-valiksarja ühe võidu ja ühe kaotusega. „Ma arvan, et meil on väga hea võimalus EM-finaalturniirile kvalifitseeruda,“ vaatas Toijala lootusrikkalt tulevikku.