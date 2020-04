Korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala: ma ei tulnud siia, et eestlasi korvpalli mängima õpetada

Korvpallimaailmas on mõned väikeriigid, kes püsivad stabiilselt väga edukana, nagu näiteks Leedu ja Sloveenia. Kas Eesti saaks midagi neist üle võtta ja mis see oleks?

Iga riik peab leidma enda stiili ja oma tee. Aga Sloveenia, Leedu ja miks mitte ka Läti on heaks eeskujuks, kuna väikeriikidena suudetakse suures spordis kaasa lüüa. Ja korvpall on globaalselt üks suurimaid meeskonnaalasid. Me Eestis saame õppida, aga peame siiski arendama oma stiili. Mina saan Soomest tuua häid ideid, mis meile on edu toonud ja proovida neid siin ellu viia. See pole copy-paste.

Kui suur vahe on keskmise soomlase ja keskmise eestlase iseloomuomadustes?

Kindlasti on. Ma ei tahaks liialt üldistada, aga iga kord, kui mina olen eestlaste vastu mänginud või treenerina töötanud, siis mulle tundub, et eestlased on soomlastest väljakul karmimad. See on esimene asi, mis mulle pähe kargab. Ehk on see tingitud ajaloost, kui olite Nõukogude Liidu osa ja pidite raskustega toime tulema. Soomlased kipuvad paljudes olukordades jääma liiga pehmeks.

Lätlastel on palju anekdoote, et eestlased on ülimalt aeglased. Mida sellest arvata?

Mina pole seda märganud ja loodan, et need naljad tõele ei vasta (Naerab.). Tihti on nii, kui millestki palju räägitakse, siis hakatakse isegi uskuma, kuigi sellel ei pruugi olla mingit tõepõhja all. Soomes me räägime endast kui liiga heatahtlikust ja pehmekoelisest rahvast. Korvpalliväljakul peab olema karmim ning noorema generatsiooni pallurid on meil selles plaanis tulemas teistsugused.