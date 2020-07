Korvpalli Rahvaliiga laieneb algaval hooajal Lõuna-Eestisse

Lõppenud hooajal pallis Rahvaliigas üle 60 võistkonna, tänavu loodetakse koondada veel suurem hulk Eesti harrastuskorvpallureid. "Korvpall on harrastusspordi tasemel Eestis väga populaarne. Rahvaliiga pakub head väljundit kõigile neile korvpallisõpradele, kelle eesmärgiks ei ole kõrgem saavutussport," sõnas Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa.

"Korvpalliliidul on hea meel, et korvpalli Rahvaliiga on iga aastaga muutunud populaarsemaks ning 2020-2021 hooajal avab Rahvaliiga uksed ka Lõuna regioonis. See annab senisest veel suuremale hulgale mängijatele ja võistkondadele võimaluse võtta osa EKL-i liigade süsteemist. Ootame uut Rahvaliiga hooaega põnevusega ning soovime kõigile mängijatele kena suve ja jõudu hooajaks ettevalmistamisel."

Vähemalt sama kannatamatult ootab hooaega ka Lõuna regiooni üks korraldajatest ja BC Elva eestvedaja Priit Värv: "Oleme väga põnevil, et saaks juba reaalsete tegevustega Rahvaliiga osas toimetama hakata. Rahvaliiga teemalisi küsimusi laekub meile klubidelt ja kossurahvalt üha sagedamini ning tundub, et Rahvaliiga saabumist oodatakse Lõuna-Eestis pingsalt. Tänaseks on juhend ametlikult kinnitatud ning alustame kohe aktiivselt klubidega suhtlemist. Aeg näitab, kui suureks meie ettevõtmine esimesel aastal suudab paisuda. Meie poolt on Elva Spordihoone korvpalliks valmis. Nüüd näpud püsti, pall kätte ja korve laduma!"

"Tugevad liigad on üks Eesti Korvpalliliidu arengukava Korvpall 2030 tugitala. Rahvaliiga käivitamise ning laiendamisega liigume selle eesmärgi suunas. Tugev liiga nõuab tugevaid koostööpartnereid - soovin tänada ja tunnustada Korvpall24.ee meeskonda ning regioonikorvpalli eestvedajaid," sõnas Eesti Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi.

Põhja regioon

Lõuna regiooni lisainfo ja registreerimine: bcelva@bcelva.ee.