Korvpalli Meistrite liiga Final Fouriks on üles antud kolm Eesti mängijat

16-mehelistes nimekirjades on nelja tiimi peale kokku ka kolm Eesti mängijat: Tenerife Iberostari ridades võib platsile oodata Janari Jõesaart, Bambergi Brose on aga esialgsesse nimekirja lisanud nii Kristian Kullamäe kui ka Henri Drelli, kes on põhiliselt tegutsenud Bambergi duubeltiimis.

Drell tähistab sealjuures täna oma 19. sünnipäeva.

Final Fouri poolfinaalid toimuvad Antwerpenis 3. mail. Bamberg läheb vastamisi Bologna Virtusega, Tenerife kohtub võõrustaja Anterwpeni Telenet Giantsiga.