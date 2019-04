Korvpalli meistriliiga ajakavas toimus muudatus

Mäng toodi päev varasemaks, 30. aprillile kell ja see algab Kalevi spordihallis kell 17.30. Varane kellaaeg on tingitud samal päeval Tallinnas toimuvast poolfinaalmängust TalTech - Tallinna Kalev/TLÜ, mis algab kell 19.00.

Seoses muudatusega toimub Kalev/Cramo - Pärnu Sadam mängust ainult Delfi TV ülekanne, TalTech - Tallinna Kalev/TLÜ mängust plaanipärane Tallinna TV ja Delfi TV ülekanne.

Samuti on lahtine BC Kalev/Cramo vs Pärnu Sadam poolfinaalpaari võimaliku neljanda ja viienda mängu aeg, sest 3. mail ja 6. mail need toimuda ei saa.

Eesti meistriliiga finaalseeria algab plaanipäraselt 16. mail.