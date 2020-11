Korvpalli karikavõistlused kulmineeruvad enne jõule Rakveres

õitjad selgitatakse välja nii meeste, naiste kui noorte arvestuses. Reedel, 13. novembril allkirjastasid Eesti Korvpalliliit ja Rakvere linn vastava koostöölepingu.

Üle nelja aasta taas kalendrisse võetud meeste karikavõistluste ehk Paf Superkarika poolfinaalides kohtuvad kohalik Rakvere Tarvas ja Pärnu Sadam ning Tallinna Kalev/TLÜ ja BC Kalev/Cramo. Naiste ja noorte arvestuses mängitakse Lääne-Virumaa keskuses ainult finaalmängud.

Triin Varek, Rakvere linnapea: "Rakvere ja Virumaa korvpallifännid kindlasti rõõmustavad, et Kastan Arenal on oodata põnevaid karikamänge. Ajad on küll heitlikud, püsime terved ning kõiki kehtestatud nõudeid järgides loodame, et Paf Superkarikas leiab aset. Tänan Eesti Korvpalliliitu võimaluse ja koostöö eest! Jään ka ise põnevusega korvpallilahinguid ootama."

Siim Tuus, Rakvere Spordikeskuse direktor: “Soovin tänada Eesti Korvpalliliitu ja MTÜ Rahvaliiga esindajaid hea koostöö eest ning ootan koos oma meeskonnaga pingsalt karikafinaalide võõrustamist. Meie spordihall on nii korvpallipublikule kui -mängijatele vägagi tuttav ning olen kindel, et PAF Superkarikas tuleb vinge ja elamusterohke spordisündmus!”

Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi usub, et Rakvere on Eesti korvpalli 100. sünniaasta ühe olulisima sündmuse korraldamiseks igati sobiv koht. „Me kõik teame, et korvpall on Rakveres au sees. Seda näitab ilmekalt nende esindusmeeskonna viimaste aastate teekond teisest liigast uuesti kõrgseltskonda. Rakveres on lojaalsed fännid ja töökad treenerid. Meil on suur rõõm lõpetada Eesti korvpalli juubeliaasta karikavõistlustega Kastani Arenal!“

"Rakvere linn Kastani Arenaga on suurepärane koht karikafinaalide läbiviimiseks. Meil karikavõistluste ühe kaaskorraldajana on erakordselt hea meel võimaluse üle anda oma tagasihoidlik panus jõulueelse kolmepäevase korvpallipeo toimumisse," sõnas MTÜ Rahvaliiga esindaja Arthur Barsegjan.

18. detsembril on lisaks noorte esikohamängudele kavas ka Lääne-Virumaa karikavõistluste finaal, 19. kuupäev on ülejäänud noorte finaalide ja Paf Superkarika poolfinaalide päralt ning 20. detsembril mängitakse naiste kullamäng ja meeste karikavõistluste medalimängud. Võistluste täpne ajakava on veel selgumisel.