Koroonaviirus lõi sassi ka olümpiale pürginud Eesti korvpallinaiste plaanid

Kvalifikatsiooniturniiril pidi Tokyo olümpiapiletit sihtima ka Eesti naiskond koosseisus Merike Anderson, Annika Köster, Janne Pulk, Jane Svilberg.

FIBA lisab pressiteates, et kaalub erinevaid võimalusi, aga üks on selge: turniir peab toimuma enne 24.-26. aprilli, kui Budapestis on kavas 3x3 lisavalikturniir.

Praegu pole teada, kas FIBA tahab esimese kvalifikatsiooniturniiri korraldada kindlasti Indias või on võimalus, et turniir viiakse mujale.

FIBA on viimastel päevadel tühistanud või edasi lükanud ka kohalikke Aasia pinnal peetavaid jõuproove, lisaks lükkub edasi Aafrika korvpalliliiga esimese hooaja algus.