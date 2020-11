Korvpalliliidus koondiste juhina töötava Raido Roosi sõnul muutub olukord iga päev. „Õhtul lõpetan töö ja lähen koju ning tegelikult juba tean, et hommikul tuleb alustada kõike taas nullist,” sõnas ta. Kes mängijatest eemale jäävad, ei osanud ta kolmapäeva ennelõunal öelda. „Kõikide välismaal viibivate koondise mängijate jaoks on lennupiletid broneeritud. Kui keegi annab kindla vastuse, et tuleb, ostame pileti kohe välja.”

Paraku jääb kindlate vastuste saamine viimasele minutile. Roos igatahes loodab mängijate tulekule, ent mõistab ka seda, miks pallurid ei saa osalemist või loobumist lõplikult kinnitada. Probleem peitub tihti klubides, kes tegelikult ei taha mängijaid ära lubada.