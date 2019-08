Tarva peatreener Juris Umbraško lausus klubi Facebooki lehele, et esimese mängu põhjal on vara kaugeleulatuvaid järeldusi teha, kuid mingi pildi see hetkeolukorrast andis. "Peame tööd edasi tegema ja treenima. Selge see, et meil jätkub mängulisi elemente, mis vajavad parandamist," ütles juhendaja.

Umbraško sõnul püütakse järjest enam treeningurütmi sisse elada ja seeläbi mänguliselt paremaks minna. "Kogenud mängijaid on meil piisavalt, nüüd on vaja hakata nende mängutarkust rohkem ellu rakendama, sest ainult kaugvisetele me lootma jääda ei saa," märkis ta.