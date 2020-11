Koondisest eemale jäänud Kullamäe: viimased kümme päeva on olnud väga keerulised

Palma võistkonnas andis üks mängija positiivse koroonaproovi ning kogu võistkond pandi kümneks päevaks karantiini. Seetõttu ei saanud ka Kullamäe Eestisse reisida.

„Viimased kümme päeva on olnud väga keerulised, kuna me ei ole tohtinud kodust lahkuda. Saame kõik siiski maailmas valitsevast olukorrast aru. Peame sellega leppima. Praeguseks on kogunenud juba suur soov taas korvpalli mängida,“ sõnas Kullamäe intervjuus tiimi koduleheküljele.

Tänasega saab Palma võistkonnal kümnepäevane isolatsioon läbi. „Juhendajad saatsid meile vahepeal treeningplaanid, mida oleme täpselt täitnud. See on siiski olnud väga igav, kuna see periood on olnud üsna üksluine. Olen proovinud vaadata erinevaid korvpallimänge. Olen vaadanud ka meie võistkonna mänge, et hoida end mentaalselt vormis,“ lisas Kullamäe.

„Ükski korvpallur ei taha karantiinis olla, kuid nagu juba varasemalt ütlesin, siis see on reaalsus, millega peame leppima. Loodetavasti oleme kõik terved ning saame järgmisel nädalal probleemideta treenida,“ sõnas Kullamäe täna järjekordse proovi andmise järel.

Eesti korvpallikoondisel seisab samal ajal juba laupäeval ees kohtumine Venemaaga. Esmaspäeval võõrustatakse ülitähtsas kohtumises Põhja-Makedooniat.