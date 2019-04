Koondise peatreeneriks ihkav Sõber: olen selleks tööks valmis

Neli aastat tagasi oli Andres Sõber Eesti korvpallikoondises peatreener Tiit Soku abiline. Pärast Riias toimunud EM-finaalturniiri alagrupi mänge taandus ta sellelt kohalt ning paar aastat hiljem sai läbi ka tema töö koduse meistriliiga tasemel. Korvpalli pole Padaorus elav Sõber siiski jätnud. Laupäeval tüüris ta Kadrina Karud Eesti meistrivõistluste II liiga tšempioniks ning plaanib tuleval aastal proovida sama meeskonnaga kätt esiliigas. Selle kõige kõrval ihkab peatselt 63. sünnipäeva tähistav Sõber ka suurde mängu naasta. Ta soovib saada Eesti korvpallikoondise peatreeneriks.

Eesti koondise peatreeneri tool on ametlikult vaba. Alates 2009. aastast sellel kohal olnud Soku leping on lõppenud ning alaliidu juhatus on otsustanud peatreeneri leidmiseks konkursi korraldada. Kuigi tingimused pole veel teada, kavatseb Sõber sellel osaleda. N-ö kontseptsioon olevat igatahes paigas.