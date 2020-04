Kolmas Eesti korvpallur kinnitas osalemist NBA draftis

Kotsari neli ülikooliaastat South Carolina Gamecocksi eest said märtsis läbi, mistõttu on 211 cm pikkune Kotsar alustamas profikarjääri, kirjutab Korvpall24.ee.

Kuna reeglite kohaselt ei pea nelja-aastase ülikoolitsükli läbinud korvpallurid end draft’iks eraldi üles andma (nagu seda tegid Drell ja Raieste), siis tähendab see, et 2020. aasta NBA draft’is osaleb automaatselt ka kolmas eestlane.

Kotsar kinnitas, et nii see tõepoolest on, et kolledžilõpetajana on ta automaatselt draft’iks kõlblik ja eraldi selleks enam midagi tegema ei pea.

Hetkel veel USA-s viibiv eestlasest mängumees sõnas, et tiimidega otsest kontakti tänavusel suvel ei lubata ning kõik toimub virtuaalselt: “Kui ma ei eksi, siis praegu on lubatud mängijate ja meeskondade vahel ainult videokõned ja limiit on vist neli tundi.”

Kotsar teenis oma viimasel, läbimurdehooajal NCAA kõrgeimas divisjonis keskmiselt 30 ja pool minutit mänguaega, mille jooksul jäi eestlase arvele keskmiselt 11,2 punkti, 6,3 lauapalli, 2,3 resultatiivset söötu, 1,5 vaheltlõiget ja 1,1 blokeeritud viset.