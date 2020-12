KOGU TÕDE MÄNGUST | Kümme minutit head korvpalli, terve poolaeg keskendumisraskusi

Kahe meeskonna jõudude vahekord oli selge juba enne mängu. Kalev/Cramo on VTB Ühisliiga meeskond, kelle jaoks ei tohiks koduses liigas tõsist vastast olla. Tallinna Kalev / TLÜ on aga koduse meistriliiga punane latern. Karikavõistlustel nelja parema hulka pääsemine on nende tänavune seni ainus eredam sähvatus.

Kalev/Cramo ülekaal kujunes aga numbriliselt väiksemaks, kui võinuks eeldada, teine poolaeg lubati aga koguni Tallinna Kalevil ühe silmaga võita. Kalev/Cramo võttis lõpuks siiski võidu 88:71.

Delfi tähelepanekud kahe Kalevi duellist.