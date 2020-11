Kodusest EM-valikturniirist kujuneb farss? Terviseamet lükkas korvpalliliidu taotluse tagasi

Jukka Toijala juhendataval Eesti koondisel tuleb 28. novembril vastamisi minna Venemaa ja 30. novembril Põhja-Makedooniaga. Samuti peetakse Tallinnas Itaalia ja Põhja-Makedoonia ning Venemaa ja Itaalia omavahelised mängud.

Eesti korvpalliliit saatis terviseametile pöördumise, kus märkis, et 2. oktoobril saadi Kultuuriministeeriumilt luba korraldada Eestis korvpalli Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonimängud nn „mulli“ – formaadis.

"Seejärel esitasime taotluse ja saime loa FIBA-lt. Meile edastati ühtlasi FIBA poolt kehtestatud reeglid, millest võistluste korraldamisel juhinduda. FIBA protokolli kohaselt laieneb karantiinikohustus sümptomitega võistkonna liikmele ja tema toakaaslasele (kui jagatakse tuba). Teised lähikontaktsed (s.o teised meeskonna liikmed, kes nakatunuga tuba ei ole jaganud) saavad edasi mängida kui nende COVID-19 test on negatiivne," seisab alaliidu kirjas.

Korvpalliliit lisab, et kuna Vabariigi Valitsuse määrus on FIBA protokolliga vastuolus, palutakse kvalifikatsioonimängude pidamiseks teha erand.

"Vabariigi Valitsuse määruse nr 3361 punkti 3 kohaselt on isikul, kes elab koos isikuga, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus, viibib temaga püsivalt samas viibimiskohas või on muul viisil olnud isikuga, kellel on diagnoositud COVID-19 haigus lähikontaktis, keelatud oma elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda 14 kalendripäeva jooksul viimasest lähikontaktis olemisest arvates. On ilmselge, et protokolli ja määruse vahel konkurentsi tekkida ei saa ning juhinduda tuleb määrusest. See tähendaks aga omakorda seda, et üks nakatunu välistaks tervel meeskonnal planeeritud mängudel osalemise. Palume kaaluda erandi tegemist selliselt, et meil oleks võimalik kavandatud kvalifikatsioonimängud FIBA protokollile tuginedes ära pidada, eraldades positiivse testi andnud delegatsiooniliikmed. Kõik, kes on andnud negatiivse testi, saavad edasi mängida," kirjutas alaliit.

Terviseamet vastas korvpalliliidu palvele eitavalt. Amet selgitas, et neil pole õigus teha valitsuse määrusega kehtestatud karantiini osas erandeid.