Kes jätkab peatreenerina, kust leida mängijaid?

Pärnu klubi juhi Johan Kärbi esimene valik on Heiko Rannula, kes on viimased viis aastat Pärnut juhendanud ja tänavu meeskonna esimest korda Olybeti Eesti meistriliiga pronksmedaliteni tüürinud. „Reedel on meil meeskonnaga hooaja lõpetamine, teen kindlasti Rannulale pakkumise jätkata,” sõnas Kärp. Samal ajal võib Pärnus tulemuslikku tööd teinud Rannulal tekkida ka muid valikuid ning määravaks saab raha. „Peatreeneri palga osas on meil juba praegu suhteliselt lagi käes. Aga usun, et Heikot seob Pärnuga juba päris palju asju,” lisas Kärp.