Kerr Kriisa teenis hooaja viimases kohtumises ohtralt mänguaega

Algviisikusse pääsenud ja 31 minutit mänginud Kriisa viskas kuus punkti, andis neli söötu ja tegi kaks vaheltlõiget. Ta tabas viiest kaugviskest kaks, ainus kahene läks mööda.

Alles veebruaris NCAA-lt mänguloa saanud Kriisa sai platsile kaheksas kohtumises. Ta viskas oma esimesel hooajal keskmiselt 22 minutiga 5,5 punkti ja andis 2,1 resultatiivset söötu. Kolmeseid tabas ta 38-st 14 (36,8%), neljast kahepunktiviskest ei läinud ükski sisse.

Enamike võistkondade hooaeg jätkub konverentsiturniiriga, aga Arizona hooaeg on ülisuure tõenäosusega läbi. Korvpallimeeskond määras endale eelmiste aastate korruptsioonijuhtumite tõttu võistluskeelu, mis ei lase n-ö järelhooajal ehk konverentsiturniiril ja Märtsihullusel osaleda. On mingi võimalus, et Arizona peab sel kevadel veel mõne konverentsivälise matši.

Arizona kogus tugevas Pac-12 konverentsis 11 võitu ja 9 kaotust, põhiturniiril ollakse sellega viiendal kohal. Kõik kuus konverentsivälist mängu võideti.