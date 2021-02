Kerr Kriisa teeb täna öösel USA üliõpilasliigas kauaoodatud debüüdi

Arizona meeskonna peatreener Sean Miller tunnistas mängueelsel pressikonverentsil, et ootab 20-aastase Kriisa debüüti suure elevusega.

"Me oleme sellest (Kriisa debüüdist - toim.) mõelnud juba mõnda aega. Ma arvan, et peamine asi, mida ma tahan Kerri kohta öelda, on see, et ta on tegelikult olnud meiega juba esimesest koolipäevast alates. Välja arvatud see periood, kui ta sõitis lühikeseks ajaks rahvuskoondise juurde ja kui ta sai paar nädalat tagasi vigastada (ninaluumurd ja peapõrutus - toim.)," sõnas Miller.

"Ta teab meie mängijaid, meie süsteemi ja mängijad on temaga tuttavad. Seetõttu tunnen end päris enesekindlalt. Ja tema liitumine tuleb heal ajal. Kuna Jemark Baker on selleks hooajaks väljas, oligi meie tagaliin õhukeseks muutumas. Kui Benn Mathurin jalavigastuse sai Arizona State`iga mängus, tundsime seda veelgi enam. Esimene asi, mida Kerr meile annab, ongi koosseisu sügavus. Ma arvan, et meie kaitse saab juba seetõttu paremaks, et meil on rohkem jõudu, rohkem kiirust."

Peatreener: peame Kriisale aega andma

Miller tunnistas, et kuigi ootab Kriisa debüüti sama innukalt kui meeskonna fännid, ei taha ta noorele eestlasele avamänguks suuri pingeid peale panna.

"Oleme väga elevil, et ta on meiega, kuid teatud viisil tunnen, et tahan teda kaitsta, sest me nõuame temalt palju. Ma usun, et ka tal on suur soov lõpuks mängima hakata ja teha head tööd, ent peame talle aega andma. Usun, et ta annab endast parima ning pikas vaates on ta meie jaoks suur relv," lisas peatreener.

Kriisa pole seni saanud meeskonna eest võistlusmängudes väljakule joosta, kuna NCAA ei andnud talle hooaja alguses mänguõigust. Põhjus oli peamiselt Kriisa lepingus Kaunase Žalgirisega, sest NCAA-s on profilepingud keelatud.

Kohtumine algab Salt Lake Citys kohaliku aja järgi kell 17.00 (Eesti aeg reede öösel kell 02.00).