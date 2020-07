Kerr Kriisa selgitas otsust lahkuda Žalgirisest

Eelmisel hooajal peamiselt Žalgirise duublis mänginud Kriisa käis hooaja keskel ka laenul kõrgliigaklubis Prienai. Just seal veedetud aeg aitas Kriisal teha otsuse tuleviku osas. Teatavasti jätkab 19-aastane mängujuht karjääri USA-s Arizona ülikoolis.

"Pärast Prienais käiku mõistsin, et ma ei saa Žalgirises veel 2-3 aastat normaalseid mänguminuteid," rääkis Kriisa. "Seega otsustasin, et on aeg end individuaalselt arendada. Usun, et see oli õige otsus."

"Prienaist ma väga rääkida ei taha," tunnistas eestlane. "Seal olid mõned isiklikud asjad. Ütleksin, et see lihtsalt polnud koht minu jaoks."

Kriisa lisas, et Žalgirises loodeti tema jätkamist. "Rääkisime Paulius Motiejunase (Žalgirise president - toim) ja Robert Javtokasega (Žalgirise spordidirektor - toim). Olen neile tänulik, et nad mõistsid mu tahet ja otsust minna NCAA-sse."