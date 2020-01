Kerr Kriisa naaseb Žalgirisse: mängunälg läks Prienais väga suureks

19-aastane ja 189 cm pikkune Kriisa liitus Prienaiga novembri alguses ning pidas seal 10 kohtumist. Eestlane sai mänguaega keskmiselt 14 minutit ning kogus selle ajaga 4,1 punkti (kahepunktivisked 30%, kolmesed 35%), 0,7 lauapalli ja 2,2 resultatiivset söötu.

Kriisa tunnistas Delfile ja Eesti Päevalehele, et soovis ise Prienaist lahkuda. "Ise ma selle välja pakkusin ning kõik osapooled olid sellega nõus. Minu mängunäg oli lihtsalt nii suur. Tundsin, et mul on kasulikum mängida duubliga esiliigas, kus on kaks kohtumist nädalas ja saan korralikke mänguminuteid," sõnas Kriisa.

"Kui ma Prienaisse tulin, ootasin, et saan pisut enam mängida. Sinna võeti aga teine tagamängija juurde ning eks treeneril oli ka raske neid mänguminuteid jagada," jätkas Kriisa ja lisas, et Prienaiga liitumist ta mingil juhul ei kahetse, sest Leedu meistriliiga kogemus tuleb talle kindlasti kasuks: "Sain iga kõrgliiga satsi vastu mängida ja tunde kätte, mis see kõrgliiga on. Oma nõrgad kohad näidati kohe kätte, millega saab nüüd töötama hakata. Esiliigas nii kiiresti neid nõrkusi kätte ei näidata."