Kerr Kriisa: mul tõmbas aju nii krussi, et ma ei suutnud enam seda taluda

Korvpallur Kerr Kriisa jaoks on senine hooaeg Leedus kulgenud muutusterohkelt. Hooaega alustas ta Kaunase Žalgirise duubliga kohalikus esiliigas ja sai Leedu tippklubi särgis üheks kohtumiseks platsile ka euroliigas. Novembris liitus noormees juba kõrgliigas palliva Prienai klubiga. Jaanuari keskel tuli uudis, et Kriisa on tagasi Kaunases.

Kerr Kriisa, kuidas sa oma tänavuse hooaja keerdkäike hindad?

Hooaeg on huvitav, olen kogemuste võrra rikkam ja milleski seni pettuma pole pidanud. Isegi kui meistriliigast Žalgirise duublisse tagasi tulin, olen kogemusega, mis ma meistriliigas sain, väga rahul, aga nüüd on vaja natuke edasi minna.

Suvel mainisid, et loodad hooaja teises pooles õnnestumise korral Leedu kõrgliigas mängida. Tuli see võimalus nüüd varem, kui arvasid?

Tuli kõvasti varem, kui arvasin. Žalgiris pakkus mulle seda võimalust, kuna Prienais läks üks tagamängija minema. Nad ei hakanud uut tagamängijat väljast otsima, kui saab võtta enda kasvandiku. Siis mõtlesin, et tundub mõistlik, ja võtsin selle ettepaneku vastu.