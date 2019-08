Kerr Kriisa: ma poleks mingil juhul U18 koondisse läinud, kui teadnuksin, milline tsirkus seal käib

"Tunnen natuke, et kõik ei läinud päris asja ette. Sain teatud persoonidega kehvad kogemused. Ma ei hakkak siin niimoodi rääkima, aga arvan, et kui see inimene seda vaatab, siis ta saab ka ise aru, millest ma räägin," ütles Kriisa, viidates, et Indrek Visnapuu juhendatavas meeskonnas olid teatud asjad ebaprofessionaalsed.

Saatejuht Kalev Kruusi täpsustavale küsimusele, kas ta läks Visnapuuga tülli, vastas Kriisa: "Ma julgen nii öelda küll."

Tagantjärele tarkusena lisas Kriisa, et poleks kogetu põhjal koondisega liitunud, vaid Žalgirises rahulikult trenni teinud. "Ma poleks mitte mingil juhul koondisse läinud. Mitte mingil juhul! Koondises mängimine on muidugi auasi ja selle taha ei jää kunagi midagi. Kui vigastused ja asjad lubavad, siis muidugi lähen koondisse, aga kui siuke - kuidas nüüd öelda - tsirkus käib, siis on tõesti natuke keeruline."

