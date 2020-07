Kerr Kriisa loodab mängijana isast rohkem saavutada: ta väga kaugele ei jõudnud

19-aastase Kerr Kriisa isa Valmo oli samuti tuntud kaugviskaja ja printsipiaalne võitleja. "Juttu on palju olnud ja tegusid mõnevõrra vähem. Et nüüd teod järele tulevad, siis on süda rahulikum," võttis ta intervjuus ETV saatele "Ringvaade" mängud kokku.

Leedulaste varasem jutt, et Eesti pole korvpalliriik, Kerri ei morjenda. "Ma arvan, et oleme sinnapoole liikumas. Et Eestit kossuriigina tõsisemalt võetakse," lausus Kerr Kriisa.

Ise loodab 19-aastane Kerr saavutada mängijana rohkem kui isa. "Kaugemale jõuda võiks ikka. Isa väga kaugele ei jõudnud. Siis on vaja, et perest keegi kaugemale jõuab."