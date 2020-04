Kerr Kriisa lahkub Žalgirisest Arizona ülikooli, mis oli hüppelauaks Soome NBA staarile Markkanenile

Uudis jõudis esimesena Eesti meediasse läbi portaali Eurohopes, kuid peagi võeti postitus sealt maha ning Kriisa ise ei soovinud teemat kommenteerida.

Värskelt on aga Kriisa USA-sse siirdumisest kirjutanud mainekas spordiportaal ESPN, kellele eestlane kinnitas, et hakkab mängima Arizona Wildcatsi ridades.

"Arizona osutus valituks nende treeneritiimi poolest ning mul on usk, et see on minu arenguks parim paik," ütles Kriisa.

"Olen hakanud aasta-aastalt ülikoolikorvpalli lähemalt jälgima ning olen aru saanud, et ma võin ka seal efektiivne olla. See on hoopis teistsugune korvpall, kuid ma usun, et see on mulle hea väljakutse."

ESPN-i teatel mängib Kriisa olulist rolli Arizona meeskonna ülesehitamisel, kuna eelmise hooaja kaheksast parimast punktitoojast on kaotatud seitse.

"Parem on sinna minna ilma ootusteta. Alustan nullist ning pean igal treeningul uuesti tõestama, et ma väärin nende suurepäraste mängijate koos olemist," lisas Kriisa.

Lõppenud hooaja alustas Kriisa Kaunase Žalgirise duubelvõistkonnas, seejärel tegi Euroliigas debüüdi Žalgrise esindustiimis, siis siirdus Leedu kõrgliigas mängivasse Prienaisse ja hooaja lõpetas ta uuesti Leedu esiliigas Žalgirise duublis.

Arizona ülikool on USA-s korvpalli mõistes üks mainekamaid. Sealt on NBA-sse siirdunud näiteks Lauri Markkanen, 2018. drafti esimene valik DeAndre Ayton ja kolmekordne NBA meister Andre Iguodala. Hooajal 2016/2017 mängis Eesti esiklubi Kalev/Cramo ridades Arizona ülikooli lõpetanud Mark Tollefsen.

Üks voor enne hooaja lõpetamist oli Arizona tugevas NCAA Pac-12 konverentsis 10 võidu ja 8 kaotusega viiendal kohal.